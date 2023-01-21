مسيرة مناهضة لاجتماع "الناتو" بشأن أوكرانيا في برلين بالقرب من السفارة الأمريكية

تظاهر أعضاء جمعية "ستوب رامشتاين" في برلين، ضد توريد الأسلحة الثقيلة لكييف، وعقد اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا في قاعدة "رامشتاين" في العاصمة الألمانية.

وتجمع المتظاهرون في الساحة الرئيسية بالعاصمة الألمانية عند بوابة براندنبورغ وسط المدينة، ثم سار المتظاهرون في وقت لاحق إلى السفارة الأمريكية الواقعة في مكان قريب.

وردد المتظاهرون هتافات "دبلوماسيون لا جنود" و"لا للدبابات في أوكرانيا" و"أرسلوا بيربوك إلى خط المواجهة"، كما رفع المتظاهرون لافتات وأعلاما كتب عليها "هذه حرب أمريكية ضد ألمانيا" و"اسعوا للسلام بدون سلاح".

وبحسب منظمي المظاهرة، فإن ألمانيا، من خلال مشاركتها في مجلس الدول التي اجتمعت في قاعدة "رامشتاين" الأمريكية، "تنجرف بعمق في الصراع في أوكرانيا".

وأشار المتحدثون، إلى أنه تم إجراء رحلات استطلاعية بالقرب من الحدود الروسية من القاعدة الأمريكية في ألمانيا لسنوات، وتوجد هناك ترسانة نووية للقوات الجوية الأمريكية موجهة ضد روسيا.

وطالب المتظاهرون بإسراع المفاوضات مع روسيا والدبلوماسية بدلا من تزويد منطقة الصراع بالدبابات والأسلحة الثقيلة.

وعقد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية الجمعة، بمشاركة وزراء دفاع نحو 50 دولة في الحدث، حيث ناقشوا حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإمدادات محتملة من الدبابات إلى كييف، وترأس الاجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وذكرت وسائل الإعلام في وقت لاحق من اليوم أن الوزراء فشلوا في الاتفاق على تقديم شحنات الدبابات إلى أوكرانيا في الاجتماع.

المصدر: نوفوستي