"أنصار الله" تستنكر دعم بريطانيا قرارا اقتصاديا لحكومة اليمن المعترف بها دوليا

استنكرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، دعم بريطانيا قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا برفع سعر الدولار الجمركي في الموانئ بمناطق سيطرتها، واصفة القرار بـ "الجريمةً".

وكتب عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، عبر "تويتر": "بريطانيا تدعم إجراءات مرتزقتها في المناطق المحتلة اليمنية في رفع سعر الجمارك، هذا القرار جريمة أخرى ضد المواطن اليمني وحصار فوق حصار دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي".

وتابع: "بدورنا ندعم إجراءات روسيا الاقتصادية التي اتخذتها ردا على بريطانيا وحلف الناتو"، في إشارة إلى العقوبات التي تفرضها روسيا ضد بريطانيا والناتو ردا على إجراءات مماثلة.

وفي وقت سابق، أعلن السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، في تغريدة على "تويتر"، دعم بلاده إجراءات الحكومة اليمنية الاقتصادية المتبعة لتجنب تبعات هجوم "أنصار الله" على الموانئ النفطية في اليمن، والتي أدت إلى توقف تصدير شحنات النفط الخام.

وفي الثالث من يناير الجاري، اتخذ المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية، قرارا برفع سعر الدولار الجمركي للبضائع المستوردة عبر الموانئ في مناطق سيطرتها بنسبة 50%، من 500 ريال إلى 750 ريالا.

وقابلت جماعة "أنصار الله" القرار برفض قاطع، محذرة من تداعياته على معيشة المواطنين، إلا أن الحكومة اليمنية دافعت عن قرارها بالقول إنه "لن يؤثر على المستهلكين، ولن يضيف أي أعباء عليهم لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية، باعتبار السلع الأساسية القمح والدقيق والأرز وحليب الأطفال والزيت والأدوية، معفاة أصلا من الرسوم الجمركية".

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

المصدر: سبوتنيك