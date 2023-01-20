المجلس البلدي في برشلونة يصوّت لإلغاء اتفاقية التوأمة مع تل أبيب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن المجلس البلدي في برشلونة سيصوت شهر فبراير المقبل على اقتراح لإلغاء اتفاقية التوأمة مع تل أبيب، بداعي تحول إسرائيل إلى دولة أبارتهايد.



وبحسب "مكان"، فإن المجلس البلدي لمدينة برشلونة الإسبانية سيصوت الشهر المقبل، على اقتراح قدمه ممثلو الأوساط اليسارية في المجلس يقضي بإلغاء اتفاقية توأمة المدن للتعاون مع بلدية تل أبيب والتي تم توقيعها قبل أربعة وعشرين عاما.

وأوضحت "مكان" أن اقتراح إلغاء اتفاقية التوأمة مع تل أبيب يأتي بداعي تحول إسرائيل إلى دولة أبارتهايد، جيث تم طرح بتشجيع ودعم من قبل حركة الـ"بي دي إس" التي تدعو الى مقاطعة اسرائيل.

هذا ويسود الاعتقاد بانه سيحظى بتأييد غالبية أعضاء المجلس البلدي في مدينة برشلونة.

في حين دعت الجالية اليهودية في إسبانيا بلدية برشلونة إلى عدم إلغاء الاتفاقية.

المصدر: "مكان"