أوكرانيا: زيادة عدد مجموعات الدفاع الجوي المتنقلة في مناطق شمالي البلاد

أعلنت قيادة الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، عن زيادة عدد مجموعات الدفاع الجوي المتنقلة في مناطق شمالي البلاد.

وقالت قيادة الجيش في بيان لها على شبكة الإنترنت: "بمبادرة من قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية، الفريق سيرغي نايف، يكتسب إنشاء فرق دفاع جوي متنقلة، زخما في الاتجاهات الشمالية للدفاع عن البلاد."

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تجدر الإشارة إلى أنّه في المرحلة الأولى من العمل، تم إنشاء 19 مجموعة دفاع جوي قائمة على الدفع الرباعي القوية Ford F250 وFord F350، والتي تم تكييفها مع ظروف القتال.

وأضاف البيان: "ستقوم المجموعات بحماية السماء في كل من ضواحي كييف والمجال الجوي فوق المناطق السكنية شمالي وشمالي غرب أوكرانيا."

يُشار إلى أنه وفي وقت سابق، قال السفير الأوكراني لدى لندن فاديم بريستايكو، ردا على سؤال عمّا إذا كانت أوكرانيا قلقة بشأن الوضع على الحدود البيلاروسية، "إن كييف سحبت جزءا من قواتها باتجاه شمالي البلاد".

المصدر: نوفوستي