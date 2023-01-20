وصف القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، النازية الأوكرانية التي يدعمها الغرب، بأنها الخذاف الذي يطلقه الغرب ويرتد عليه.

وكتب بوشلين ذلك، اليوم الجمعة في قناته على "تيلغرام"، في تعليقه على إزالة الأعلام الهنغارية وتفكيك النقوش باللغة المجرية في ترانسكارباتيا بمنطقة زاكارباتيا، حيث يعيش عدد كبير من سكان العرق المجري، وردة فعل بودابست على هذا الأمر.

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هذا وذكرت الإذاعة البولندية RMF يوم أمس الخميس، نقلا عن مصدر في الدوائر الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، أن هنغاريا منعت موافقة الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابعة من الدعم الأوروبي لشراء أسلحة لأوكرانيا.

وقال وزير الدولة للعلاقات الثنائية في وزارة الخارجية الهنغارية تاماس مينزر، اليوم الجمعة، إن حكومة البلاد تتوقع اتخاذ خطوات من القيادة الأوكرانية لإنهاء قمع الهنغاريين العرقيين في ترانسكارباتيا.

وقال: "الدول الغربية لا تدرك تماما أن النازية الأوكرانية، التي يشجعونها ضد روسيا وأي شيء يمت بصلة لروسيا، سترتد عليها. في الواقع، إنها تعود بالفعل. <...> الدروس غير المستفادة من الحرب العالمية الثانية ستكلف أوروبا غاليا. ولكن لم يفت الأوان بعد لاستذكار الثمن الذي دفعته لدعم فاشية هتلر ".

المصدر: تاس