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الشرطة الإسبانية تفكك شبكة إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر

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الشرطة الإسبانية تفكك شبكة إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر
Gettyimages.ru
إسبانيا، أرشيف
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أفادت الشرطة الإسبانية بقضائها على منظمة إجرامية قامت بالاتجاه بالبشر لاستخدامهم فيما بعد في مجال الزراعة.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة، اليوم الجمعة: "أفرج أفراد الشرطة الوطنية عن 5 من ضحايا الاتجار بالبشر واعتقلت 8 مجرمين... وتم نقل 5 من أصل المعتقلين الثمانية إلى السجن كأعضاء مزعومين في منظمة إجرامية في منطقة إشبيلية".

وأضافت الشرطة أن معظم ضحايا المجرمين هم مواطنون أجانب كانوا متواجدين في أراضي البلاد بشكل غير شرعي وهم في حالة اقتصادية صعبة.

وتابعت أن أحد الضحايا الذي يعاني من تخلف عقلي، بقي في المستشفى خلال عدة أشهر بعد أن دهسه جرار.

المصدر: نوفوستي

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