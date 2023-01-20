إسرائيل.. أول مواجهة في الحكومة بسبب بؤرة استيطانية

أفاد موقع 0404 الإسرائيلي، بأن حكومة بنيامين نتنياهو، اليمينية المتطرفة تشهد أول مواجهة بين وزيرين، بسبب البؤرة الاستيطانية التي أقيمت جنوب شرق نابلس.

وقال الموقع إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يطالب وزير الدفاع يوآف غالانت بمنع إخلاء بؤرة "أور حاييم" الجديدة التي أقيمت الليلة في الضفة ويطالب بإجراء مناقشة في الحكومة بخصوص سلوك الإدارة المدنية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، في وقت سابق بأن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت منطقة "وعر جمة" التابعة لأراضي جوريش، وأنشأت بؤرة استيطانية جديدة، حيث نصبت عددا من "الكرافانات" في المنطقة.

هذا وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه الخطوة، واعتبرت أنها "امتداد للتصعيد الاستيطاني الذي يستهدف منطقة جنوب نابلس برمتها".

المصدر: RT