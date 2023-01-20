الفيضانات تجتاح دول البلقان

قال التلفزيون الرسمي الصربي إن جثة رجل انتشلت من نهر ارتفع مستواه في جنوب غربي البلاد، وتسببت الفيضانات بمنطقة البلقان في إغلاق المدارس وإعاقة حركة المرور وغرق والأراضي الزراعية.

الفيضانات التي حدثت هذا الأسبوع في صربيا والبوسنة والجبل الأسود وألبانيا وكوسوفو ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة والطقس الدافئ على نحو غير معتاد. وانخفضت درجات الحرارة في العديد من المناطق اليوم الجمعة ما أدى إلى تحول الأمطار إلى ثلوج.

وأعلنت السلطات في سبع بلديات وبلدات في جنوب غربي وجنوبي صربيا حال الطوارئ، فيما تكافح لاحتواء ارتفاع منسوب المياه.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية أدت إلى قطع طرق وخط سكة حديد يربط صربيا بدولة الجبل الأسود المجاورة.

كما وردت تقارير عن وقوع فيضانات في أجزاء من كوسوفو، حيث فاض نهر إيبار وأنهار وجداول أخرى أصغر حجما، مما يعرض المنازل للخطر ويؤدي إلى قطع الطرق المحلية. كما أصبحت بعض المناطق في كل من كوسوفو وجنوب صربيا بدون مياه شرب.

المصدر: AP