لافروف خلال لقائه مع رئيسة الصليب الأحمر الجديدة: كييف تنتهك القانون الإنساني الدولي وجرائمها موثقة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أوكرانيا ترتكب عمدا انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي.

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وقال لافروف خلال محادثات مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، اليوم الجمعة: "أود أن ألفت انتباهكم مرة أخرى إلى الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي من جانب النظام الأوكراني. تجدر الإشارة إلى أن هذه الانتهاكات يتم توثيقها - حتى أنه يمكن الإطلاع عليها في الشبكات الاجتماعية - طوال 8 سنوات".

وتابع: "نتخذ جميع الإجراءات لحماية المدنيين والمنشآت (مرافق البنية التحتية والأبنية)، مشددا على أن موسكو تؤكد من جديد التزامها بالامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.

كما لفت لافروف إلى ضرورة عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل غير متحيز في أوكرانيا. وأوضح: "نعتقد أن رغبة الصليب الأحمر بالتصرف بحيادية بخصوص المسائل الأوكرانية، باستخدام تفويضه الإنساني الفريد سيكون مفتاحا للحفاظ على التعاون البناء".

وذكر أن روسيا احترمت دائما هذا التفويض وثمنت الطبيعة الحيادية وغير السياسية لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

بدورها أكدت سبولياريتش على أنها ستلتزم بمبادئ الحياد في عملها.

وقالت: "في هذا الدور(المنصب) الجديد، من المهم جدا بالنسبة لي أن تظل قنوات الاتصال بين منظمتي ("الصليب الأحمر") وروسيا مفتوحة وبناءة. ويمكنني أيضا التأكيد لكم أنني سألتزم بمبادئ الحياد والاستقلال وسأحترم السرية عندما تتطلب الضرورة ذلك، من أجل اتباع هذه المبادئ".

ويذكر في هذا الصدد، أن ميريانا سبولياريتش إيغر، تولت رئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 1 أكتوبر عام 2022، خلفا للرئيس المنتهية ولايته، بيتر ماورير. وهذه هي الزيارة الأولى لـ"سبولياريتش"إلى روسيا بصفتها رئيسة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتستغرق الزيارة، وفقا للمكتب الصحفي للمنظمة، يومين، حيث ستناقش المشاكل الإنسانية الحالية مع ممثلي السلطات الروسية والصليب الأحمر الروسي.

المصدر: سبوتنيك