الولايات المتحدة.. النائب "الكاذب" ينفي عمله كمؤد نسائي

نفى النائب الجمهوري، جورج سانتوس، التقارير التي تفيد بأنه عمل كمؤد نسائي. وسط عدد كبير من التحقيقات الفيدرالية في اتهامات بالكذب في سيرته الذاتية وتعليمه الجامعي وتاريخه الوظيفي.

كتب سانتوس في تغريدة: "أحدث هوس من وسائل الإعلام يدعي أنني عملت كمؤد نسائي Drag Queen.. وهذا أمر خاطئ بشكل قاطع"، مهاجما وسائل الإعلام لمواصلة التقارير عن حياته، معتبرا أنها تحاول إنهاء عمله في الكونغرس.

وأضاف سانتوس: "تواصل وسائل الإعلام تقديم ادعاءات شائنة عن حياتي بينما أعمل على تحقيق النتائج".

The most recent obsession from the media claiming that I am a drag Queen or “performed” as a drag Queen is categorically false.



The media continues to make outrageous claims about my life while I am working to deliver results.



I will not be distracted nor fazed by this. — George Santos (@Santos4Congress) January 19, 2023

ويواجه سانتوس، وهو مثلي الجنس، تحقيقات من السلطات الفيدرالية بشأن انتهاكات تمويل حملته الانتخابية. كما أنه متهم بالكذب بشأن مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك اختراع سيرته الذاتية المهنية كممول في وول ستريت، وادعاء أنه يهودي ولديه أجداد هربوا من الهولوكوست، وأنه يدير مؤسسة خيرية لإنقاذ الحيوانات.

المصدر: The Hill