الكرملين يرد على تصريحات زيلينسكي في دافوس حول وجود بوتين وروسيا

علق المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف على تصريحات زيلينسكي في دافوس، إنه لن يجري محادثات مع روسيا، لأنه "لا يفهم مع من وماذا نتفاوض".

وقال المتحدث ديميتري بيسكوف: ""من الواضح أن كلا من روسيا وبوتين يمثلان مشكلة كبيرة اليوم بالنسبة لأوكرانيا ولزيلينسكي. ومن الواضح أنه من الناحية النفسية البحتة، يفضل زيلينسكي عدم وجود روسيا ولا بوتين، ولكن كلما أدرك ذلك مبكرا، كلما أسرع النظام الأوكراني في إدراك أن روسيا وبوتين موجودان وسيظل الأمر كذلك".

وأشار بيسكوف إلى أنه سيتم تلبية مطالب روسيا بطريقة أو بأخرى، لذلك كلما تم أخذها في الاعتبار مبكرا، كلما سارعت الأزمة بالانتهاء في وقت أقرب، قائلا: "على أي حال، كلما أسرع النظام الأوكراني في إظهار استعداده لمراعاة مطالب روسيا، والتي ستتحقق بطريقة أو بأخرى، كلما انتهى كل شيء في أقرب وقت، وكلما أسرع الشعب الأوكراني في التعافي من المأساة، التي تسبب فيها نظام كييف".

وكان الرئيس الأوكراني، متحدثا في دافوس، قد قال إنه لن يجري محادثات مع روسيا ، لأنه "لا يفهم مع من وماذا نتفاوض". على روسيا، حسب زيلينسكي، أن "تجد شخصا ما" للمفاوضات، ثم تطرح شيئا ما.

المصدر: rbc.ru