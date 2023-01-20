غريتا تونبرغ: نحن نستمع إلى أناس يدمرون الأرض وهذا أمر عبثي

اتهمت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ المشاركين في منتدى دافوس الاقتصادي بأنهم يغذون تدمير الكوكب ويعتبرون المكاسب الاقتصادية قصيرة الأجل أهم من الناس والكوكب.

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وقالت تونبرغ في خطاب ألقته في منتدى دافوس: "نتواجد الآن في دافوس حيث اجتمع الأشخاص الذين يغذون بشكل أساسي تدمير الكوكب والأشخاص الذين يعتبرون مركز الأزمة المناخية والأشخاص الذين يستثمرون في الوقود الأحفوري".

وأضافت: "بغض النظر عن ذلك نعتمد لسبب ما على هؤلاء الناس في حل قضايانا، غير أنهم يؤكدون مجددا أن ذلك لا يعد أولوية بالنسبة لهم".

وتابعت: "إنهم يضعون جشعهم وجشع الشركات والمكاسب الاقتصادية قصيرة الأجل فوق الناس والكوكب. ويبدو أننا نسمتع إليهم ولا نستمع إلى الناس الذين اجتاحتهم الأزمة البيئية أي الناس الذين يعيشون على خط المواجهة. وكل هذا مؤشر على مدى عبيثة ما نحن فيه".

المصدر: RT