واشنطن لم تفلح في إقناع برلين تزويد كييف بالدبابات

ذكرت شبكة "CNN"، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لم يحصل على موافقة وزير الدفاع الألماني الجديد بنقل الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا.

وقالت مصادر لشبكة CNN إن القضية لا تزال دون حل قبل اجتماع رامشتاين، اليوم الجمعة، وأنه "سيكون من المفاجئ" إذا غيرت ألمانيا رأيها، على الرغم من جهود أوستن.

من جهته قال مسؤول كبير في الإدارة إن ألمانيا تعتزم نقل دبابات ليوبارد إلى كييف إذا أرسلت الولايات المتحدة دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، ولا تريد التفكير في خيارات أخرى.

بالمقابل مطلب ألمانيا هذا يثير الغضب في إدارة الرئيس بايدن، وفي هذا الصدد قال مسؤول الأمريكي: "هذا غباء. إنهم (السلطات الألمانية) يعتقدون أنه نفس الشيء، لكن الأمر ليس كذلك. لا يبدو أنهم يفهمون الفرق"، حيث أوضح البنتاغون مرارا وتكرارا إحجامه عن إرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا بسبب تكلفة صيانتها.

وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر مطلعة أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، سيحاول الضغط على وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، للسماح بنقل دبابات ألمانية إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عن أمله في أنه عقب اجتماع مجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، اليوم الجمعة، سيتم اتخاذ قرارات بشأن توريد الأسلحة الثقيلة إلى كييف.

وتضغط الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، على برلين بضرورة إمداد كييف بدبابات ليوبارد 2، الأمر الذي يلقى خشية وترددا كبيرين لدى المستشار الألماني أولاف شولتس والكثير من الساسة بإرسال هذه الدبابات إلى كييف، تفاديا للمواجهة المباشرة مع روسيا.

المصدر: نوفوستي