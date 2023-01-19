 
مباشر

رئيس كرواتيا: النزاع في أوكرانيا هو بين روسيا وأمريكا

أخبار العالم

رئيس كرواتيا: النزاع في أوكرانيا هو بين روسيا وأمريكا
Globallookpress Bernd von Jutrczenka/dpa
الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ulcx

صرح الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش بأن النزاع على أراضي أوكرانيا هو نزاع بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال ميلانوفيتش للصحفيين، يوم الخميس، إن "روسيا تقوم عبر أوكرانيا بتصفية الحسابات مع الأمريكيين. وهذا لن يحل في برلين وباريس وبروكسل، حيث يقعد أشخاص غير مهمين وغير منتخبين. هذا سيحل بين موسكو وواشنطن".

وأكد أن موقف كرواتيا بشأن أوكرانيا لم يتغير، وأنها ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا، وقد أرسلت أسلحة لها، لكنها لن تدرب العسكريين الأوكرانيين على أراضيها.

إقرأ المزيد
رئيس كرواتيا: العقوبات ضد روسيا غباء والناتو وواشنطن يديران حربا بالوكالة في أوكرانيا
رئيس كرواتيا: العقوبات ضد روسيا غباء والناتو وواشنطن يديران حربا بالوكالة في أوكرانيا

وفي معرض حديثه عن جذور النزاع في أوكرانيا، قال إن "كل ما كان يحدث منذ عام 2014 حتى اليوم، من الأفضل عدم الدخول في تفاصيله".

وكان الرئيس الكرواتي قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة والناتو يخوضان "حربا بالوكالة" مع روسيا في أوكرانيا.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريحات رئيس كرواتيا بأنها "نزيهة".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا