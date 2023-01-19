وارسو: "روسيا صبورة" والغرب قد يتعب

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، أن انخفاض اهتمام الغرب بما يحدث في أوكرانيا، قد يتطوّر إلى إحجامه عن إرسال المساعدات والأسلحة إلى كييف.

وأعلن موراوسكي للصحفيين اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه "أرى في العالم الغربي تراجعا في الاهتمام بما يحدث خارج حدودنا الشرقية."

وشدّد رئيس الوزراء البولندي على أن بولندا يجب أن "تحيي النقاش حول أوكرانيا، حول مدى أهمية الحرب ضد روسيا، لأن الغرب سئم ممّا يحدث هناك".

وبحسب موراوسكي، "روسيا صبورة"، و"المجتمع الغربي، الذي لا يتسم بالصبر، قد يتعب، وقد لا يرغب في إرسال الأسلحة، ولا يريد دعم أوكرانيا".

المصدر: تاس