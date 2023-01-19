بالنيابة عن زيلينسكي.. حكومة أوكرانيا تحيل "قانون حظر الكنيسة" إلى البرلمان

قدمت الحكومة الأوكرانية إلى برلمان البلاد "رادا"، قانونا تم إعداده بالنيابة عن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، يهدف لحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في حال ثبت ارتباطها بروسيا.

وجاء ذلك في بيان على موقع البرلمان الأوكراني، أشار إلى أن المبادر إلى مشروع القانون المسجل في "رادا" اليوم الخميس، هو رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال.

يُشار إلى أن ممثل الحكومة في البرلمان الأوكراني، تاراس ميلنيشوك، كتب في قناته على "تيلغرام"، إن مشروع القانون المقترح ينص على إدخال تعديلات على التشريع الحالي القائم للبلد، مما يجعل من المستحيل على المنظمات الدينية - التي يقع مركز إدارتها خارج أوكرانيا، "في دولة تشن عدوانا مسلحا ضد أوكرانيا" (السلطات الأوكرانية تسمّي روسيا رسميا "دولة معتدية") – العمل على أراضي البلاد.

المصدر: تاس