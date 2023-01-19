صحيفة: الفلبين كانت تعد لإجلاء 150 ألف شخص من مواطنيها من تايوان في عام 2022

كتبت صحيفة "Financial Times" أن الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، أعلن أن بلاده كانت مستعدة لإجلاء 150 ألف فلبيني من تايوان خلال توتر الوضع حول الجزيرة في صيف عام 2022.

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وأضافت الصحيفة: "أفاد ماركوس في حديث أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بأن حكومته أعدت خطة لإجلاء 150 ألف مواطن فلبيني من تايوان في حالة حدوث ظروف غير متوقعة أثناء الأزمة في مضيق تايوان في أغسطس عام 2022".

وازداد الوضع حول تايوان توترا بشكل جدي بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في أغسطس الماضي. ودانت الصين هذه الزيارة، معتبرة إياها بأنها خطوة لدعم الانفصالية التايوانية وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

المصدر: نوفوستي