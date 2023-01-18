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الطاقة الذرية تحذر من تعرض المحطات النووية الأوكرانية للحوادث في أي لحظة

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الطاقة الذرية تحذر من تعرض المحطات النووية الأوكرانية للحوادث في أي لحظة
Globallookpress
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.
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حذّر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من وقوع حوادث في المحطات النووية الأوكرانية "في أي لحظة"، مشددا على ضرورة عدم المساس بأمنها.

وأضاف: "قد يحدث ذلك في أي لحظة، وفي أي وقت. اليوم قد يكون الوضع هادئا، وقد يبدأ القصف غدا. وعند حدوث قصف أو انقطاع التيار الكهربائي وعدم تبريد المفاعلات يحدث الانهيار".

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وقال إنه من المستحيل تقدير احتمال وقوع حادث على سبيل المثال بنسبة 8 من 10، وقد يمكن أن يكون الاحتمال أحيانا 0 من 10، وبعد عشر ثوان 10 من 10... ولذلك علينا أن نتحرك الآن.

المصدر: نوفوستي

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