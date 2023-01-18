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هرتسوغ يستقبل مستشار بايدن للأمن القومي

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هرتسوغ يستقبل مستشار بايدن للأمن القومي
Globallookpress Ken Cedeno - Pool via CNP
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان
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استقبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان في القدس، يوم الأربعاء.

ورحب هرتسوغ بزيارة ساليفان، قائلا إنها تأتي "في الوقت الملائم، حيث نواجه العديد من التحديات المشتركة".

بدوره، نقل ساليفان إلى الرئيس الإسرائيلي "التحية الشخصية" من بايدن، مضيفا أن الرئيس الأمريكي إلى "الترحيب" بنظيره الإسرائيلي قريبا، وكذلك "العودة إلى إسرائيل بعد رحلته الناجحة جدا العام الماضي".

وعقد هرتسوغ ومستشار الأمن القومي الأمريكي اجتماعا موسعا بمشاركة مستشاريهما، ثم عقدا اجتماعا خاصا.

وناقش الجانبين الشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة و"سبل تعميق التعاون الاستراتيجي"، حسبما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

المصدر: i24news

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