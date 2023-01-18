زعيم اليمين السويدي المتطرف: أردوغان "دكتاتور إسلامي" (فيديو)

وصف زعيم اليمين المتطرف الداعم للحكومة في السويد جيمي أوكيسون، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "ديكتاتور إسلامي"، على خلفية جمود المفاوضات مع أنقرة لانضمام ستوكهولم إلى الناتو.

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ولا يشغل جيمي أوكيسون وحزبه "الديمقراطيون السويديون" مناصب في الحكومة، لكنهم القوة الداعمة الأساسية لرئيس الوزراء المحافظ، أولف كريسترسون، في البرلمان.

ودعا زعيم الحزب اليميني المتطرف إلى عدم التنازل كثيرا للرئيس التركي من أجل العضوية في حلف الأطلسي.

وقال في مقابلة مع صحيفة "داجنز نيهيتر" اليومية "لا يمكننا الذهاب بعيدا.. لأنه قبل كل شيء نظام غير ديمقراطي وديكتاتور مضطرون للتعامل معه".

وأضاف أوكيسون "أنا زعيم حزب معاد للإسلاميين، ولدي آراء قوية حول دكتاتور إسلامي مثل أردوغان".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تبدو المفاوضات السويدية التركية بشأن انضمام ستوكهولم إلى الناتو في طريق مسدود.

واعتبر رئيس الوزراء السويدي في يناير أن أنقرة تطلب أشياء لا تستطيع ستوكهولم ولا تريد تقديمها لها.

وكان مستشار الرئيس التركي، إبراهيم قالن، قد أكد السبت أن تركيا "ليست في وضع يسمح لها" بالمصادقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي في الوقت الراهن.

وجاء ذلك بعدما قامت مجموعة مؤيدة للأكراد بتعليق دمية تحمل صورة أردوغان من قدميها أمام مبنى بلدية ستوكهولم، تنديدا بالرئيس الذي وصفته بأنه "ديكتاتور".

ودانت الحكومتان التركية والسويدية الحادثة بشدة، ما أثار جدلا في السويد حول ضرورة عدم التضييق على حرية التعبير والتظاهر.

وتوقف تركيا دخول السويد وفنلندا إلى الناتو منذ مايو، متهمة الدولتين بإيواء أعضاء من حزب العمال الكردستاني ومنظمات متحالفة معه تعتبرها أنقرة إرهابية.

ورغم إبرام مذكرة تفاهم في نهاية يونيو بين الدول الثلاث، فإن تركيا ترى أن السويد وفنلندا لم تلب مطالبها بعد.

المصدر: أ ف ب