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تشاويش أوغلو: صفقة "إف-16" مع واشنطن لم تكن مقابل عمليتنا البرية في سوريا

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تشاويش أوغلو: صفقة
Globallookpress
وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أن واشنطن لم تفرض أي شروط على أنقرة للموافقة على العملية البرية التركية المحتملة شمالي سوريا.

وقال خلال رده على سؤال الصحفيين حول ما إذا كانت واشنطن ربطت موافقتها على العملية العسكرية التركية شمالي سوريا ببيع أنقرة مقاتلات "إف-16": "عقدنا اليوم اجتماعات على مستويات مختلفة، ولم نسمع منهم أي شروط".

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وكان المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين، قد صرّح في وقت سابق بأن بلاده مستعدة لشن عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا، وأنه من المُمكن أن تبدأ في أي لحظة.

المصدر: نوفوستي

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