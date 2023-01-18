طهران: جميع نشاطاتنا النووية شفافة

أكد رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، عدم وجود نشاط أو موقع نووي غير معلن عنه في إيران، واستمرار تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال إسلامي للصحفيين، على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، "نعلن بوضوح ما ذكرناه، وقد أعلن المدير العام للوكالة، السيد رافائيل غروسي رغبته التواجد في إيران".

وأضاف إسلامي، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، للصحفيين: "منذ 20 عام وهم يوجهون الاتهامات وجميع المفاوضات التي جرت خلال هذه السنوات العشرين الماضية أصبحت وثيقة تحت عنوان خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)".

وأردف قائلا: "لقد انسحبوا من الاتفاق النووي والآن يريدون العودة مرة أخرى، ولكنهم لا زالوا يطرحون تلك الاتهامات رغم وجود الاتفاق النووي.. ورغم مواقفهم المتضاربة أعلن الاتحاد الاوروبي أن الاتفاق النووي لم يمت والمفاوضات مستمرة."

المصدر: RT + إرنا