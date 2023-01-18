إسرائيل تناشد الفاتيكان والأمم المتحدة الإفراج عن أسراها في غزة

ناشدت تل أبيب بابا الفاتيكان فرنسيس، التدخل لإطلاق سراح 4 إسرائيليين تحتجزهم "حماس" في غزة منذ 2014، غداة نشر الحركة فيديو للمحتجز أبرا منغيستو، وإقرار إسرائيل بصحته.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، والقناتان الـ7 والـ14 الخاصتان، تفاصيل تلك الرسالة، وقالت القناة الـ14، إن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، "بعث رسالة إلى بابا الفاتيكان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، للتحرك من أجل إطلاق سراح المواطنين الإسرائيليين، وجثتَي الجنديين المحتجزتين لدى حركة حماس في غزة".

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وقال "كوهين" في رسالته، بحسب المصدر ذاته، إن "إحضار جثتَي الجنديين لدفنهما في إسرائيل، وإعادة المواطنين الإسرائيليين إلى حضن عائلاتهم، هو واجب أخلاقي للحكومة الإسرائيلية وجميع ممثلي وزارة الخارجية في إسرائيل والعالم".

وأضاف أن إسرائيل ستواصل العمل مع المجتمع الدولي "لكشف الوجه القاسي لحماس، حتى يعود الأسرى والمفقودون إلى ديارهم"، على حد تعبيره.

كما طالبت إسرائيل في رسالتها "القادة والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل لإدانة منظمة حماس، والإفراج الفوري عن جثتي أورون شاؤول وهدار غولدين، والمدنيين أبرا منغيستو وهشام السيد"، فيما لم يصدر تعليق رسمي فوري عن هذا الشأن.

المصدر: سما الإخبارية