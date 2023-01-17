قناة عبرية: هنية والعاروري كلّفا بتجهيز خطة لخطف الجنود الإسرائيليين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري، وجّها بتجهيز خطة لخطف الجنود الإسرائيليين على الحدود مع غزة.

وذكرت قناة "كان" العبرية: "توصلت حماس إلى نتيجة مفادها بأنه ليس في يدها الأوراق التي ستؤدي إلى صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل بالشروط التي تطمح إليها".

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وبحسب القناة، فقد كثفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس جهودها لوضع خطة تنفيذية لاختطاف جنود على حدود قطاع غزة، للحصول على المزيد من أوراق الضغط الذي قد تمكنها من إبرام صفقة تبادل أسرى مع حكومة الاحتلال، بما يتلاءم مع الشروط التي تضعها.

وأضافت: "يقف وراء المخطط المزعوم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري، ويقيمان حاليا في الخارج، وذلك في ظل حالة الإحباط لدى القيادات في الحركة من الجمود في المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل".

ولفتت القناة إلى أن خطة حماس تتمثل بالمبادرة إلى خطف جندي إسرائيلي في عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة، تنفذها خلال "يوم عادي" يخيم عليه "الهدوء الروتيني" وليس خلال جولة تصعيد مع القوات الإسرائيلي أو عدوان إسرائيلي على القطاع، لضمان عدم "استعداد" تل أبيب وتأهب قواتها لإحباط مثل هذه العملية.

وزعمت القناة أن حماس مستعدة لقبول تبعات خطف جندي في قطاع غزة، حتى لو كانت مدمرة، مقابل حصولها على "ورقة قوية للمساومة" تتمثل في جندي إسرائيلي على قيد الحياة، وذلك للتوصل إلى "صفقة تبادل واسعة النطاق على غرار صفقة شاليط".

المصدر: وسائل إعلام عبرية + فلسطينية