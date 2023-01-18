كييف: أكثر من نصف منشآت الطاقة في أوكرانيا تضررت

صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيمغال بأن أكثر من نصف منشآت الطاقة في البلاد تضررت.

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جاء ذلك في رسالة لشميغال بالفيديو في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، نشرها في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" حيث تابع: "نتيجة للهجمات، تضرر أكثر من نصف جميع منشآت الطاقة في أوكرانيا، وهناك حاجة لاستعادة حوالي 160 ألف من مرافق البنية التحتية والمباني السكنية في البلاد".

وكانت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية قد بدأت في 10 أكتوبر الماضي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الخاصة الأوكرانية، حيث تم شن الضربات على مرافق الطاقة والصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

وفي ديسمبر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه من المستحيل الآن استعادة نظام الطاقة في أوكرانيا بالكامل.

المصدر: نوفوستي