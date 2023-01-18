كم كلف منبر تراس "غريب الشكل"؟

كشفت وسائل إعلامية بريطانية أن المنبر الذي استخدمته ليز تراس، عندما كانت تشغل منصب رئيسة الوزراء، كلف دافعي الضرائب 4175 جنيها إسترلينيا، أكثر من 5 آلاف دولار أمريكي.

وذكرت صحيفة The mirror أن تراس كان لديها منبران، تم دفع ثمن أحدهما من قبل حزب المحافظين والآخر دفعت الحكومة ثمنه.

وهذا المنبر الثاني تمت مقارنته ببرج من اللعبة اللوحية Jenga، حيث أنه يحتوي على قطع من الخشب تشبه كتل Jenga جاهزة للسقوط. وقد تم تصنيعه مخصصا لتراس التي بقيت في منصبها لـ49 يوما فقط.



وقالت نائبة زعيم حزب العمال، أنجيلا راينر: "لم تكتف ليز تراس والمحافظون بإسقاط الاقتصاد البريطاني وزيادة مدفوعات الرهن العقاري، بل تركوا دافعي الضرائب يدفعون ثمن هذا المنبر"، مضيفة: "كان من المفترض أن يكون اختيارها لتصميم Jenga علامة تحذير من الفوضى التي كانت على وشك إطلاقها".

واعتبرت أن "هذا المنبر يجب أن يكون نصبا تذكاريا للفشل وتذكيرا بأنه لا ينبغي أبدا الوثوق بالمحافظين مرة أخرى في الشؤون المالية للأمة".

أما خلفها رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، وفي محاولة يائسة لفصل حكومته عن قيادة تراس، تخلى عن هذا المنبر، وقرر استخدام منبر "تم شراؤه في ظل إدارة سابقة" وتكلفته 3050 جنيها إسترلينيا (3776 دولارا أمريكيا).

المصدر: mirror