مصر تصدر بيانا بعد مقتل وزير داخلية أوكرانيا

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا بعد مقتل وزير داخلية أوكرانيا دينيس مناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني ينين في حادث سقوط مروحية.

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وقالت بيان الخارجية المصرية: "تقدم السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بخالص التعازي لحكومة وشعب أوكرانيا في وفاة وزير داخلية أوكرانيا وعدد من المسؤولين والمواطنين إثر حادث تحطم طائرة مروحية اليوم 18 يناير الجاري".

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن خالص المواساة لذوي الضحايا جراء هذا الحادث الأليم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

ولقي وزير الداخلية الأوكراني دينيس مناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني ينين مصرعهما في حادث سقوط المروحية في بروفاري بمنطقة كييف بحسب مصادر من الشرطة الأوكرانية.

أعلن عن ذلك رئيس الشرطة الوطنية إيغور كليمينكو في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كان على متن المروحية 9 من قيادات الداخلية من بينهم إلى جانب وزير الداخلية النائب الأول وسكرتير الدولة للشؤون الداخلية لوبكوفيتش.

من جانبه، صرح مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن وزير الداخلية القتيل ومعاونيه من قيادات الوزارة كانوا في طريقهم إلى إحدى نقاط الصراع الساخنة.

وكانت مروحية تابعة للجيش الأوكراني قد تحطمت في بروفاري بمنطقة كييف بجانب روضة أطفال صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل 18 من بينهم 3 أطفال وإصابة ما لا يقل عن 26 شخصا من بينهم 12 طفلا.

المصدر: RT