الإفراج عن 30 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى مع كييف

أفاد القائم بأعمال جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، بأن القوات الأوكرانية أطلقت سراح 30 مقاتلا روسيا، في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، وسيعودون إلى لوغانسك قريبا.

وكتب باسيتشنيك عبر "تلغرام": بشرى سارة، سيعود 30 مدافعا عن منطقة لوغانسك، ممن أفرج عنهم خلال عملية تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني في الـ8 من يناير، إلى ديارهم".

وأضاف، أن الجنود الروس تعرضوا لشتى أنواع التعذيب في الأسر الأوكراني، وأنه تم علاجهم في موسكو، وسيتم إرسالهم إلى ديارهم.

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وهنأ باسيتشنيك الأسرى المحريين بعودتهم سالمين، مشيرا إلى أن العمل جار على إطلاق سراح الأسرى الذين ما زالوا في الزنازين الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنها استعادت 50 جنديا روسيا من الأسر الأوكراني، وسيتم إرسالهم لموسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

المصدر: نوفوستي