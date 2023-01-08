الدفاع الروسية: تحرير 50 جنديا في صفقة تبادل أسرى مع كييف (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إتمام صفقة تبادل أسرى مع كييف، أسفرت عن تحرير خمسين جنديا روسيا، ستوصلهم القوات الجوية الروسية الى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل.

وجاء في بيان الوزارة: "في الثامن من يناير، ونتيجة لعملية تفاوض، تم إعادة 50 جنديا روسيّا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا في خطر مميت في الأسر".

وأضاف بيان الوزارة: "سيتم نقل جميع الجنود على متن طائرات نقل عسكرية إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل، وهم يتلقون المساعدة الطبية والنفسية اللازمة".

وهذه أول عملية تبادل للأسرى منذ بداية العام الجديد.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في 31 ديسمبر الماضي عن إطلاق سراح 82 جنديا روسيا كانوا في الأسر.

وتم تبادل الأسرى على نطاق واسع بين موسكو وكييف في 3 نوفمبر، أسفر عن عودة 107 أشخاص إلى روسيا.

المصدر: RT