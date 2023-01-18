صحيفة: سويسرا ستعيد أموالا مجمدة لمواطنين روس

قالت صحيفة The Daily Beast، إن السلطات السويسرية ستعيد ملايين الدولارات إلى بعض المواطنين الروس من أموال مجمدة سابقا على خلفية قضية تتعلق بغسيل أموال.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن محكمة سويسرية رفضت الاستئناف، وستعيد ملايين الدولارات إلى الروس المتهمين بالتورط في فضيحة غسيل أموال.

وأكدت الصحيفة، أن مراسلها شاهد قرار المحكمة الخاص بذلك.

ووفقا للمقالة، يدور الحديث عن المداولات في القضية المعروفة باسم "قضية ماغنيتسكي".

ويشار إلى أنه تم بدء التحقيق في هذه القضية في ضوء مزاعم من شركة Hermitage Capital Management البريطانية، التي أسسها الممول ويليام براودر، الذي أدانه القضاء الروسي في السابق بارتكاب جرائم ضريبية وحكم عليه غيابيا بالسجن تسع سنوات.

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ونوهت الصحيفة الأمريكية، بأن السلطات السويسرية، أعلنت العام الماضي عن إنهاء التحقيق الذي استمر أكثر من 10 سنوات. ووفقا لها، في ضوء قرار المحكمة، ستعيد السلطات السويسرية "55٪ من الأموال المجمدة" إلى أولغا ستيبانوفا التي كانت تعمل سابقا في قيادة مصلحة الضرائب في موسكو وكذلك إلى زوجها. والحديث هنا يدور عن 5.5 مليون دولار.

وحسب المقالة، ستعيد سلطات سويسرا، حوالي 37 مليون دولار إلى رجل الأعمال دميتري كليويف. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل رجل الأعمال دينيس كاتسييف على 8.1 مليون دولار من الأموال المجمدة سابقا.

وتؤكد المقالة أن بعض الروس من بين المتهمين في القضية، يخضعون لعقوبات غربية.

المصدر: تاس