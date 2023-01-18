صحفي ياباني يكشف نقاط قوة الاقتصاد الروسي التي أبطلت فعالية العقوبات الغربية

كشف الصحفي الياباني، واتارو ناكامورا، في مقال على موقع Yahoo News Japan نقاط قوة الاقتصاد الروسي التي أبطلت فعالية العقوبات الغربية، وأبرزها اكتفاؤها الذاتي.

وقال ناكامورا إنه خلال استطلاعات الرأي، أكد الروس وخاصة الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، أن الاضطرابات الحالية "لا شيء" مقارنة بما حدث بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

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وأشار إلى أن العقوبات الغربية كان لها تأثير معين على روسيا، لكن في الوقت نفسه، لم تواجه البلاد صعوبات خطيرة.

وشدد على أنه من خلال النظر إلى تقارير فبراير ومارس 2022، ربما كان لدى الكثيرين انطباع بأن الاقتصاد الروسي سينهار تحت تأثير العقوبات، ولكنه أظهر مرونة مذهلة.

وأكد أنه ردا على خروج عدد من العلامات التجارية الغربية من روسيا، سمحت السلطات بالاستيراد الموازي.

وقال إن استقرار الاقتصاد الروسي تدعمه العديد من العوامل، بما في ذلك استمرار التجارة مع الهند والصين، وصادرات الطاقة وارتفاع أسعارها، والاكتفاء الذاتي من الغذاء.

المصدر: لينا. رو