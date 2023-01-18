نيبينزيا: الصاروخ الذي أصاب مبنى سكنيا في دنيبرو أسقط بصاروخ أوكراني

صرح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن سبب سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني في مدينة دنيبرو الأوكرانية، نشر قوات كييف الدفاعات الجوية في المناطق السكنية.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، إن "الصاروخ الروسي الذي تم إطلاقه على موقع للبنية التحتية في المدينة تم إسقاطه من قبل قوات الدفاع الجوي الأوكرانية لأن أنظمة الدفاع الجوي كانت منشورة في منطقة سكنية في انتهاك للقانون الدولي".

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وتابع: "الصاروخ سقط على مبنى سكني ولو أصغت السلطات الأوكرانية لمطالب القانون الإنساني الدولي، لما حدثت هذه المأساة".

وأضاف: "ولن تكون هناك حاجة من جانبنا لتوجيه الضربات إلى مواقع البنية التحتية التي تدعم القدرات العسكرية لأوكرانيا، إن أبدت القيادة الأوكرانية استعدادها لمفاوضات السلام على أسس واقعية، من شأنها إزالة الأسباب التي جعلت العملية العسكرية الخاصة ضرورية".

يذكر أن سقوط الصاروخ على مبنى سكني في مدينة دنيبرو (دنيبروبتروفسك سابقا) وسط أوكرانيا، أسفر عن مقتل 45 شخصا، بينهم أطفال وأدى إلى إصابة العشرات بجروح.

المصدر: وكالات