زيلينسكي: هولندا تعتزم تزويد أوكرانيا ببطارية "باتريوت"

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن هولندا ستزود كييف ببطارية "باتريوت" واحدة.

وقال زيلينسكي: "وصلت أخبار مهمة جدا من رئيس وزراء هولندا مارك روته اليوم. سيتم تزويد أوكرانيا ببطارية "باتريوت" أخرى. أي أنه لدينا ثلاث بطاريات مضمونة. ولكن هذه البداية فقط. نحن نعمل على حلول جديدة لتعزيز دفاعنا الجوي".

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وأفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها بأن هولندا تبحث تزويد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت" للدفاع الجوي.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الهولندية ساشا لوفهوف، بأن "هولندا تدرس دائما الدعم العسكري لأوكرانيا"، وأن دعم أوكرانيا من الأولويات العسكرية لهولندا.

كما أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا عن نيتهما تزويد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت"، وكشفت العديد من الدول الأخرى عن خططها لتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي.

المصدر: تاس