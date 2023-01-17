هولندا: روسيا أكبر دولة في العالم وعلينا إحياء العلاقات معها بعد تحقيق السلام في أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أن روسيا ستظل دائما جزءا كبيرا من أوروبا وآسيا، ويجب إحياء العلاقات معها بعد تحقيق السلام في أوكرانيا.

وقال روته خلال كلمة ألقاها في مركز الأبحاث الأمريكي "أتلانتيك كاونسل" في واشنطن: "روسيا لن تختفى، وحاضرة، وستظل دائما جزءا كبيرا من أوروبا وآسيا أيضا فهي أكبر دولة في العالم".

وأضاف: "إن تحقق السلام في أوكرانيا، فعلينا حينها إحياء العلاقات مع روسيا".

المصدر: "سبوتنيك"