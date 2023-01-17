لوغانسك.. اكتشاف مخزن كبير للذخائر والأسلحة الأوكرانية في منطقة بيلوفودسكي

أعلن في جمهورية لوغانسك اكتشاف مخزن كبير للأسلحة والذخيرة تركتها القوات الأوكرانية بمنطقة بيلوفودسكي في الجمهورية.

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وأشار المكتب الصحفي لوزارة الأمن في الجمهورية بحديث لوكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن المخزن تم العثور عليه في منطقة بيلوفودسكي بالجمهورية.

وبين الذخائر طلقات وقذائف من مختلف الأعيرة، وألغام وقنابل يدوية وغيرها.

وأضافت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أي أنشطة إرهابية أو تخريبية على أراضي الجمهورية.

المصدر: نوفوستي