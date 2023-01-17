الدفاع الروسية: القضاء على 220 جنديا أوكرانيا وتدمير عدد من المدافع والرادارات أجنبية الصنع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قامت اليوم الماضي بتصفية أكثر من 220 جنديا أوكرانيا على أربعة محاور قتال بدونباس، إضافة إلى تدمير عدد من قطع المدفعية والرادارات أجنبية الصنع.

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جاء ذلك في التقرير اليومي الصادر عن الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، في ما يلي أبرز ما رد فيه:

إجملي خسائر العدو: أكثر من 50 جنديا ودبابة على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، وأكثر من 70 جنديا على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، وأكثر من 60 جندي دبابة على محور دونيتسك وسط استمرار تقدم القوات الروسية هناك، و40 جنديا، بينهم أفرد مجموعتي تخريب واستطلاع، على محور جنوب دونبتسك

إصابة مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية في منطقة خاركوف، إضافة إلى إصابة 82 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 98 منطقة

تدمير هاوتزر Krab بولندي الصنع وهاوتزر ذاتي الدفع M109 "بالادين" أمريكي الصنع، وراجمة صواريخ "غراد"، واثنين من مدافع هاوتزر "غياتسينت –بي" واثنين آخرين من مدافع هاتزر ذاتية الدفع "أكاتسيا"

تدمير أربع محطات رادار أمريكية الصنع مضادة للبطاريات، بينها محطتان AN / TPQ-50، ومحطة AN / TPQ-36، ومحطة AN / TPQ-48

إسقاط 6 طائرات بدون طيار أوكرانية، واعتراض قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و "أولخا"، إسقاط صاروخ HARM مضاد للرادار أمريكى الصنع، صاروخ باليستي أوكراني من طراز "توشكا-أو"

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 372 طائرة، و200 مروحية و 2891 طائرة بدون طيار، و401 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7549 دبابة مدرعة أخرى، و984 راجمة صواريخ، و3853 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و8081 مركبة عسكرية خاصة

المصدر: RT