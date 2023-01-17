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كيسنجر يجدد اقتراحا عرضه على أوكرانيا لإنهاء الأزمة

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كيسنجر يجدد اقتراحا عرضه على أوكرانيا لإنهاء الأزمة
AP Photo/Markus Schreiber
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر متحدثا عبر الفيديو في "دافوس"
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جدد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر دعوته أوكرانيا للتسوية مع روسيا بالتنازل لها عن جزء من الأراضي التي ضمتها، في اقتراح سبق أن رفضه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكان كيسنجر يتحدث عبر الفيديو في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وقال: "يجب رسم خطوط مختلفة لمنع تصعيد الحرب".

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وقال الرجل البالغ من العمر 99 عاما، إنه يتعين على الولايات المتحدة دعم أوكرانيا وتكثيف المساعدات العسكرية حتى يتم الوصول إلى وقف إطلاق النار أو قبوله في المناقشات.

واعتبر أن ذلك "سيعطي روسيا أيضا فرصة للانضمام إلى النظام الدولي وإعادة تقييم اعتمادها على القوة العسكرية".

وأعرب عن إعجابه بزيلينسكي، وقال إنه بينما كان يعارض في السابق عضوية أوكرانيا في الناتو لأنه يخشى حدوث صراع مع روسيا، فإنه يعتقد الآن أن "عضوية أوكرانيا في الناتو ستكون أيضا نتيجة مناسبة" لعملية وقف إطلاق النار.

المصدر: "أ ب"

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