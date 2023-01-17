إيران.. اعتقال ألماني صوّر منشأة نفطية

أفادت وكالتا "تسنيم"، و"أنباء الطلاب" المقربتان من الحرس الثوري الإيراني باعتقال مواطن ألماني التقط صورا لمنشأة "اميديه" للنفط في خوزستان جنوب غرب البلاد.

ويأتي ذلك فيما قوات الأمن الإيرانية في حالة تأهب منذ أربعة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة بسبب وفاة مهسا أميني، 22 عاما، أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق"، وهي احتجاجات سرعان ما تحولت إلى دعوات للإطاحة بالدولة الدينية واعتبرت أخطر تحد على النظام منذ أربعة عقود.

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وكان خبراء حقوقيون من الأمم المتحدة أدانوا في وقت سابق اليوم الثلاثاء اعتقال إيران لعامل الإغاثة البلجيكي اوليفييه فانديكاستيل، 41 عاما، الذي حكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن أكثر من عقد وبالجلد 74 جلدة بسبب تهم بالتجسس وغسيل الأموال.

وأعرب الخبراء في بيان عن اعتقادهم بأن فانديكاستيل "حُرم عشوائيا من حريته وهو ضحية إخفاء قسري خلال فترات الاعتقال، وانتهك حقه في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة".

المصدر: "أسوشيتد برس"