الصين ترحب بزيارة بلينكن وتدعو واشنطن إلى الحوار بدل المواجهة

رحبت الصين بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين، وأشارت إلى أنها على تواصل مع الجانب الأمريكي بشأن الترتيبات الخاصة للزيارة، داعية واشنطن إلى الحوار بدل المواجهة.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، خلال مؤتمر صحفي، للرد على التقارير التي تفيد بأن بلينكن سيزور الصين يوم 5 فبراير، وسيجتمع مع وزير الخارجية الصيني تشين قانغ.

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وقال وانغ إن الصين تنظر على الدوام إلى علاقاتها مع الولايات المتحدة وتطورها وفقا للمبادئ الثلاثة القائمة على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين.

وأضاف أن بلاده "تأمل في أن تتبنى الولايات المتحدة تصورا صحيحا عن الصين، وتلتزم بالحوار بدلا من المواجهة، وتسعى لتحقيق نتائج مربحة للجانبين بدلا من ممارسة لعبة محصلتها صفر".

واختتم المتحدث قائلا إنه "من المأمول أن تتمكن الولايات المتحدة من العمل مع الصين لتحقيق التفاهمات المشتركة المهمة التي تم التوصل إليها بين رئيسي الدولتين بشكل كامل، وإعادة العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى مسار النمو السليم والمطرد".

المصدر: وكالة "شينخوا"