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شولتس: نبحث مع شركائنا إمكانية تزويد أوكرانيا بالدبابات

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شولتس: نبحث مع شركائنا إمكانية تزويد أوكرانيا بالدبابات
Globallookpress Michael Kappeler/dpa
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صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن بلاده تبحث مع الشركاء، وخاصة مع الولايات المتحدة، إمكانية تزويد أوكرانيا بالدبابات.

وقال شولتس على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، يوم الثلاثاء: "أحد أهدافنا دعم أوكرانيا طالما يكون ذلك ضروريا، وبكل الوسائل التي نمتلكها، ولكن في الوقت ذاته يجب تفادي التصعيد".

وأضاف: "نبحث مع حلفائنا وأصدقائنا، وخاصة الولايات المتحدة ما هو الخيار الأفضل. لكن تلك المناقشات غير علنية".

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وجاء ذلك في سياق حديثه عن إمكانية توريد دبابات "ليوبارد 2" الألمانية لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال السماح للدول الأخرى التي تمتلك الدبابات الألمانية بتقديمها لأوكرانيا.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق بأن السلطات الألمانية ستتخذ هذا الأسبوع قرارا بشأن إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا، وأن القرار سيكون إيجابيا على الأرجح.

وكانت بولندا قد أعلنت أنها قررت تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من نوع "ليوبارد"، لكنها بانتظار القرار الألمانية بشأن إمكانية تسليمها لأوكرانيا.

المصدر: وكالات

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