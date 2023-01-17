تشاووش أوغلو: هناك تراجع كبير في إمدادات الغاز من إيران إلى تركيا ونبحث أسباب ذلك

أشار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في أنقرة، إلى تسجيل تراجع كبير في إمدادات الغاز الإيراني إلى تركيا العام الماضي.

وأضاف مولود تشاووش أوغلو "نبحث أولا إنهاء المشاكل التقنية التي تسببت بهذا التراجع، وزيادة النسب".

وفي سياق آخر، صرح الدبلوماسي التركي بأن أحد المواضيع المشتركة التي تطرقوا إليها، هي محاربة الإرهاب، مشددا على أن أنقرة تتخذ خطوات ضدّ "حزب العمال الكردستاني" في تركيا وخارج الحدود، وهناك وجود للعمال الكردستاني في إيران وفي سوريا.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أنهما بحنا ملفّات إقليمية ودولية مختلفة، حيث أكدا ضرورة الاستقرار في منطقة القوقاز، ودعم الاستقرار والاقتصاد في تلك المنطقة.

وأفاد بأن تركيا تؤكد أن العقوبات على إيران غير صائبة.

وبخصوص الاتفاق النووي، شدد الوزير التركي على أنه أمر مهم وأن أنقرة تريد أن يتم توقيعه في أسرع وقت ممكن، موضحا أن هذا الأمر مهم جدا لقطاع الطاقة في المنطقة والعالم.

المصدر: RT