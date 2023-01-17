خبير أمريكي: واشنطن تؤجج الصراعات وتعيث فسادا في العالم

أكد الخبير الأمريكي، تيد غالن كاربنتر، أن التدخل الأمريكي في الأزمة الأوكرانية، يسهم في تحولها إلى صراع طويل الأمد بين الغرب وروسيا.

وأوضح كاربنتر، في مقال نشره موقع 19fortyfive، أن تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للعديد من الدول، تسبب بأزمات كبيرة، أصبحت السيطرة عليها أمرا صعبا، مشيرا إلى الكويت، والصومال، والبوسنة، وكوسوفو، وأفغانستان، والعراق، وليبيا، وسوريا، والآن أوكرانيا.

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وأضاف كاربنتر، أن على قادة الولايات المتحدة أن يدركوا، أن الحكمة تقتضي قبول التنازلات، والخسارة أحيانا، لتجنب وقوع الكوارث، بيد أن ساسة البيت الأبيض لا يرغبون بالتعلم من الأخطاء السابقة.

ووفقا لكاربنتر، فإن واشنطن تستخدم كييف كرهينة في حرب الناتو بالوكالة ضد موسكو، بهدف توسيع حلف الناتو باتجاه حدود روسيا، متجاهلة أن ذلك سيعرض أمن روسيا ومصالحها للخطر.

وأكد على ضرورة تعزيز مفاوضات السلام بين موسكو وكييف، وضمان حياد أوكرانيا، مشيرا إلى أن التسوية يجب أن تضمن بقاء جمهورية القرم، ودونباس تحت السيطرة الروسية، وأن تتبع كييف لنفوذ موسكو.

المصدر: نوفوستي