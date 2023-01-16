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خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأون العمل في محطة "جنوب أوكرانيا" النووية

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خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأون العمل في محطة
Legion-Media Kyodo/Newscom
محطة "جنوب أوكرانيا" النووية
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، بدء عمل خبراء الوكالة في محطة "جنوب أوكرانيا" النووية.

وكتب غروسي على "تويتر" بهذا الصدد، يوم الاثنين: "نحن هنا لنساعد في ضمان الأمن النووي أثناء النزاع المستمر".

وأضاف أنه سيكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية حضور دائم في كل المحطات النووية الأوكرانية قريبا.

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وكان غروسي قد أعلن في وقت سابق عن خططه لنشر خبراء الوكالة في كافة المحطات النووية الأوكرانية، بما فيها محطة "تشيرنوبل" التي خرجت عن الخدمة منذ الكارثة النووية فيها عام 1986.

المصدر: RT

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