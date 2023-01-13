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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنشر خبراء في 3 محطات أوكرانية وفي تشيرنوبيل

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنشر خبراء في 3 محطات أوكرانية وفي تشيرنوبيل
Globallookpress
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
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تعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشر خبيرين اثنين في كل واحدة من محطات الطاقة النووية الأوكرانية الثلاث، بالإضافة إلى محطة تشيرنوبيل الخاملة.

وقالت الوكالة في بيان: "يزور الرئيس التنفيذي للوكالة محطات الطاقة النووية في جنوبي أوكرانيا وروفنو، وكذلك تشيرنوبيل، لإطلاق هذه البعثات، حيث تتكون من خبيرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل موقع ... كما سيتم نشر فريق من شخصين في محطة الطاقة النووية خميلنيتسكي "

وأعلن رئيس الوكالة رافائيل غروسي في وقت سابق عن خططه للسفر إلى أوكرانيا، وبعدها إلى روسيا.

كما أعرب عن أمله في عقد اجتماع قريب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: RT

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