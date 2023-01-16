صحيفة: السويد ترفض التحقيق في رفع دمية تشبه أردوغان خلال مظاهرة للعمال الكردستاني

أفادت صحيفة "Aftonbladet" بأن القضاء السويدي لن يحقق في مظاهرة أنصار حزب العمال الكردستاني مع دمية تشبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي جرت في ستوكهولم في 11 يناير الجاري.

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وكتبت الصحيفة أن النيابة العامة السويدية لم تر أي شيء غير قانوني في تصرفات المحتجين. وقال المدعي لوكاس إريكسون: "تم تلقي قضية تشهير، لكنني أعتقد أن ما حدث لا يمكن اعتباره عملا تشهيريا، لذلك قررت عدم فتح تحقيق أولي".

وتابع إريكسون أن قرار مكتب النيابة العامة يمكن استئنافه، وفي هذه الحالة سينظر فيه المدعي العام الأول.

وجرت في العاصمة السويدية في الأسبوع الماضي مظاهرة لدعم حزب العمال الكردستاني. وخلال المظاهرة تم تعليق دمية تشبه الزعيم التركي رجب طيب أردوغان من قدميه بالقرب من مبنى إدارة ستوكهولم.

وأدانت السلطات التركية هذه المظاهرة. كما تم استدعاء السفير السويدي لدى أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية. وقال أردوغان أمس الأحد إنه من أجل مصادقة البرلمان التركي على عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو يجب على هاتين الدولتين تسليم حوالي 130 إرهابيا إلى تركيا.

المصدر: تاس