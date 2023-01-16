اعتقال مواطن نيوزيلندي في طوكيو لمهاجمته حارسا في القصر الإمبراطوري

ألقت الشرطة اليابانية القبض على مواطن نيوزلندي في العاصمة طوكيو، اعتدى على أحد حراس القصر الإمبراطوري.

وأفادت وكالة Kyodo اليابانية، بأن الشاب النيوزلندي البالغ من العمر 23 عاما، حاول الولوج إلى منطقة محظورة على الزوار، في الحدائق الشرقية من القصر الإمبراطوري في العاصمة اليابانية طوكيو.

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وأوضحت الوكالة، أن أحد الحراس تدخل لمنع الشاب من الدخول إلى المنطقة المحظورة من القصر، وبدأ بتوجيه بعض الأسئلة إليه، ما دفعه لدفع الحارس وإسقاطه أرضا، ما تسبب بإصابته بجراح طفيفة.

ومن جهتها أفادت السلطات اليابانية، بأن الشرطة تحقق في حيثيات الحادث.

المصدر: نوفوستي