"هل سمعك بوتين؟": قراء صينيون ينتقدون تصريح ستولتنبرغ بشأن روسيا

انتقد قراء صحيفة "هوانتشا" الصينية الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بعد تصريحه حول استحالة تطبيع العلاقات بين روسيا والدول الغربية.

وكتب قارئ: "تطبيع العلاقات؟ هو مثل اتفاقية مينسك أي مجرد خداع مؤقت! منذ انهيار الاتحاد السوفيتي خدعت الولايات المتحدة وبلدان الناتو روسيا 20 مرة على الأقل! هل تفكر في خداعها مرة أخرى؟ لن يحدث ذلك! ترى موسكو نفاقك وضعفك منذ وقت بعيد، وعلى الحلف أن يأخذ بعين الاعتبار احتمال انهياره!".

وسأل قارئ آخر: "هل سمعك بوتين؟ هل تعتقد أنه لا يزال لديه أي توقعات من الغرب؟".

وتساءل ثالث: "لقد فقدت وجهك وهل تعتقد أن الروس يهتمون بما تقوله وبالصداقة معك؟".

وعبر قارئ آخر عن اعتقاده قائلا: "أقوال وأعمال المحرضين على النزاع لا يمكن فصلها عن كلمتي "عنف" و"انتصار".. "السلام" هو كابوس بالنسبة لهم".

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في الأسبوع الماضي، أن "الوضع الأمني في أوروبا تغير بشكل نهائي" بغض النظر عن نتيجة النزاع في أوكرانيا. واتهم روسيا بالسعي "للسيطرة على الدول المجاورة"، الأمر الذي يضع موسكو بحسب تصريحه "في موقف صراع دائم مع الغرب".

المصدر: نوفوستي