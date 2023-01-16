حريق في منزل وزيرة الدفاع الألمانية عشية تقديم استقالتها

أفادت صحيفة "بيلد" اليوم نقلا عن مصادرها الخاصة، بأن الدخان تصاعد في شقة وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت يوم الأحد.

وذكرت الصحيفة، أن السبب كان إكليل إضاءة يستخدم خلال عيد الميلاد، وتمكنت الوزيرة بنفسها من إطفاء الحريق حتى قبل وصول سيارة الإطفاء.

وقالت الصحيفة: "في حوالي الساعة 13.50 دقيقة من يوم الأحد، أبلغ شهود عيان عن دخان من شقة الوزيرة في منطقة فريدريشاين في العاصمة برلين. وتمكنت الوزيرة من إطفاء الحريق بنفسها قبل وصول رجال الإطفاء".

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ووفقا للصحيفة، كان سبب الدخان وجود إكليل الزهور المضاءة، حيث جرت العادة في ألمانيا على إضاءة مجموعة من الشموع الكهربائية حتى يوم الأحد الأخير قبل عيد الميلاد، والذي يصادف هذا العام في 18 ديسمبر، لكن على ما يبدو لم تقم الوزيرة حتى أمس بإطفاء هذه الشموع.

ويشار إلى أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، قدمت طلب استقالة من منصبها اليوم إلى المستشار الألماني أولاف شولتس.

المصدر: نوفوستي