أعلن القائم بأعمال محافظ منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن تحرير الأراضي المتبقية من منطقة زابوروجيه قد يبدأ في الربيع القادم.

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وقال في حديث لقناة "القرم 24": "نثق بأنه من الممكن أن نبدأ تحرير منطقة زابوروجيه بالكامل في الربيع القادم. ولا أعتقد أنه يمكن أن يبدأ قبل ذلك. إننا نعرف ما هي القوات التي نواجهها وهي الغرب الجماعي كله".

وعبر باليتسكي عن اعتقاده أن الاستيلاء على مدينة زابوروجيه لن يكون أمرا سريعا. وأوضح: "سيكون من الضروري أن نجري فعاليات كثيرة للغاية... وفي الكفاح من أجل شوارع آمنة سيتعين علينا إزالة الكثير من الألغام".

وأصبحت منطقة زابوروجيه منطقة روسية جديدة اعتمادا على نتائج الاستفتاء العام الذي صوت 93,11% من المشاركين فيه لضم منطقتهم إلى روسيا. واتخذت قرارات مماثلة من قبل السكان في منطقة خيرسون وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وفي 30 سبتمبر عام 2022 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدات مع هذه المناطق الأربع حول انضمامها إلى روسيا.

وتسيطر روسيا حاليا على أكثر من 70% من أراضي منطقة زابوروجيه. وتسيطر القوات الأوكرانية حتى الآن مركز هذه المنطقة وهو مدينة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي