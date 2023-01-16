شاهد عيان: القوات الأوكرانية قامت بعمليات نهب في قرية أوبيتنويه

أفاد ألكسندر شيربين، أحد سكان قرية أوبيتنويه بجمهورية دونيتسك الشعبية، بقيام العسكريين الأوكرانيين بعمليات نهب أثناء تواجدهم في قرية أوبيتنويه.

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وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "كان هناك الكثير من عمليات النهب، عندما كانت خدمات البريد موجودة عندنا، وكانت المدينة تعيش بشكل طبيعي. وقاموا بإرسال بوابات من الحديد المطاوع والثلاجات والغسالات وأجهزة التلفاز بالبريد. وكانت المدينة كلها تشهد ذلك، لكن لمن كان بإمكاننا أن نقول شيئا...".

وأضاف أن طوابير طويلة كانت تتشكل في مكاتب البريد بالمدينة، موضحا: "كانت هناك طوابير. كان الجميع يحاولون إرسال شيء".

كما أشار إلى أن العسكريين حاولوا أيضا بيع المسروقات وانتقلوا من باب إلى باب وعرضوا شراءه مقابل أي أموال.

وقامت القوات الروسية بتحرير قرية أوبيتنويه بجمهورية دونيتسك الشعبية في 18 نوفمبر الماضي. وتقع هذه القرية في ضواحي مدينة أرتيوموفسك التي تتواصل حولها المعارك الشديدة حتى الآن.

المصدر: نوفوستي